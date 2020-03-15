"الوطنية للصحافة": مؤتمر صحفي الثلاثاء لإعلان نتيجة انتخابات "القومية"

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل 17 مارس 2020، وذلك لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية، واعتماد النتائج وإعلانها.

وأعلنت منذ قليل نتائج فرز أصوات انتخابات مؤسستي وكالة أنباء الشرق الأوسط وروز اليوسف، على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتي أسفرت عن الآتي:

فاز بمقاعد مجلس الإدارة "صحفيين" عاطف الحملي، 134 صوتا، وصلاح مغاوري، 122 صوتا، وفاز بمقاعد الإداريين في مجلس الإدارة كل من أحمد منصور وكمال التهامي، بينما فاز بمقاعد العمال بمجلس الإدارة كل من أسامة عبدالنبي ومحمود طايل.

وفاز بالجمعية العمومية "صحفيين" كل من هبة أبوبكر 146 صوتا، محمد علي 112 صوتا، كما فاز بمقاعد الإداريين "جمعية عمومية" أحمد التوني ووليد عبدالنبي، وفاز بمقاعد العمال "جمعية عمومية" كريم الليثي وإبراهيم محمد.

وفي مؤسسة روز اليوسف أسفر الفرز عن فوز أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير موقع روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، 139 صوتا، وإيهاب كامل 91 صوتا، بعضوية مجلس إدارة المؤسسة عن الصحفيين، وللإداريين حسنى عبد الخالق 123 صوتا، وأسامة ربيع 105 أصوات، وللعمال محمد معوض 119 صوتا، ورمضان جميل 93 صوتا.

وللجمعية العمومية بروز اليوسف فاز عن الصحفيين كل من عبد الوكيل أبو القاسم 85 صوتا، عمر علم الدين 74 صوتا، وللإداريين عمر جمال 120 صوتا، وإسماعيل شعبان 110، وللعمال بلال فليفل 143 صوتا، وكمال محمد 109 أصوات.

بينما فاز كل من عبدالوكيل أبو القاسم، 85 صوتا، وعمر علم الدين، 74 صوتا، بمقعدى الجمعية العمومية لروز اليوسف عن الصحفيين.

وبدأت في التاسعة صباحا عملية التصويت بانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروزاليوسف، والمؤجلة من الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكل الإجراءات المعلن عنها من قبل.

وتعد هذه آخر أيام ومراحل انتخابات المؤسسات الصحفية الثمانية في ظل قانون الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والتي انطلقت في 5 مارس الجاري بالأهرام ثم تبعتها دار أخبار اليوم ودار الهلال ثم دار التحرير ودار المعارف.