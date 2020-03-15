لعدم رفع الأسعار.. "التجارية" تطالب المواطنين بعدم التكالب على السلع

طالبت الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، المواطنين بعدم التكالب على السلع والمنتجات لعدم رفع أسعارها من جانب منتهزي الفرص والأزمات، مؤكدا أن المخزون السلعي في مصر آمن، وجميع السلع وخاصة الغذائية منها متوفرة بكميات كبيرة.

وأكدت الغرف ضرورة الحفاظ على المعدل الطبيعي للاستهلاك اليومي كما هو معتاد حتى نتجنب استغلال البعض لعمليات السحب الكثيف للسلع الغذائية والمنتجات، ومن ثم رفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

وقال "العربي" لـ"الوطن"، إن الدولة لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع، وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عقد اجتماعا طارئا اليوم مع عدد من الوزراء لمناقشة أثر الأوضاع الراهنة على التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار والتوظف، ومن ثم على الاقتصاد المصري ككل.

وأضاف أن الاتحاد سيتدارس الآليات العاجلة الواجب اتخاذها للحد من الأثر السلبي للظروف الراهنة والتي تتعاظم في ظل الأزمات العالمية والإقليمية.

وتابع أن التجارة الداخلية تساهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وأن التحدي الأكبر هو خلق فرص عمل للشباب في ظل الإصلاح المالي والنقدي الحالي وأن نحقق مستوى معيشة أفضل للمواطن.

وأفاد بأن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة ورفع الأعباء عن المواطنين بتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لحل مشاكل التجارة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف جميع مستوردي ومنتجي السلع الغذائية للمرور من المرحلة الحالية وعدم استغلال الفرص لرفع الأسعار أو تحقيق مكاسب فردية، لافتا إلى أنه يجري حاليا حصر شامل لكافة السلع الواردة للمواني المصرية التي لم تعاني من مشكلات والعمل على حلها وتسهيلها من خلال عدة قرارات كقرار وزير التجارة بتسهيل توثيق البضائع الصينية التي تكدست في المواني لعدم توثيقها.

وأشار إلى أن الاجتماعات استهدفت التعرف على الأوضاع الحالية لحركة السوق والتحديات التي تواجه المستوردين فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع الغذائية لوضع تصور شامل لتلك المشاكل والحلول اللازمة لمعالجتها لحل تلك المشكلات خاصة المتعلقة بإجراءات الدول الجديدة بعد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وكذلك فتح الاعتمادات المستندية وتدبير وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع في الوقت المناسب وذلك لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الأشهر القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقال إن 55% من الواردات هي سلع استراتيجية وخامات وسلع وسيطة خاصة بالانتاج المحلي، وإجمالي قيمة الواردات تصل لنحو 58 مليار دولار سنويا.