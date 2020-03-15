معيط: "الأولوية لتمويل خطط مواجهة كورونا.. وأي حاجة تاني تيجي بعد كدة"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تبعات فيروس "كورونا" في كل القطاعات: "الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، الوزارة جزء من الدولة، وإحنا جاهزين لأي متطلبات هيتطلبها صحة المواطن والأمن القومي".

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة أثناء إعداد الموازنة يتطلب وضع احتياطي خاص بها لمواجهة أي ظروف استثنائية: "خلال السنة بنستخدم جزء من الأموال دي، والنهاردة عندنا توجهات رئاسية لشئ هام جدا لأمننا القومي ولصحة مواطنينا وبلدنا، ولذلك نستخدم الاحتياطي"، موضحا أن كل باب من أبواب الموازنة يتطلب وضع هامش جانبي لها كاحتياطي لإعطاء الوزارات التي بحاجة للدعم المادي.

وأكد أن الدولة في استعداد لمواجهة الظروف الخاصة بالقطاعات المختلفة والمتطلبة لإنفاق استثنائي: "الإنفاق الاستثنائي هنتعامل معاه كحزمة، والتوجيه بتاعنا هو إتاحة الأموال حال الحاجة إلى صرفها"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة طلبت 188 مليون جنيه وتم إعطائهم لها: "إحنا تحت أمر البلد، لأنه ظرف استثنائي للدولة وللعالم كله، وأهم حاجة صحة مواطنينا وحماية بلدنا، والأولوية لدة، وأي حاجة تانية تيجي بعد كدة".