وزير التموين: مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفي لمدة 4 شهور

طمأن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري على المخزون من السلع الأساسية، حيث ذكر أن مصر لديها مخزون من تلك الاحتياجات الأساسية تكفي لمدة 4 أشهر، وتم توفير دواجن ولحوم تكفي لمدة 12 شهرًا، ولا يوجد أي نقص في أي نوع من السلع الرئيسية.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أن هناك من يستغل اندفاع المواطنين لشراء المنظفات والمطهرات فقط لرفع سعرها، نافيًا في الوقت ذاته ما تردد من شائعات حول فرض حظر التجوال بالمحافظات، بعد انتشارها بشكل كبير على السوشيال.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالإبلاغ عبر الخط الساخن 19588 عن أي مخالفة تتمثل في رفع أسعار أو حجب سلع، حيث ذكر أن قوانين التموين واضحة وصارمة، وأي مخالف يتم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا.