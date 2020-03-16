السكر 7 أشهر والدواجن 11 شهر.. تعرف على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع بمصر

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه وخلال الـ24 ساعة الماضيين تحركت الدولة لطمأنة المواطنين بوجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية ووصل لمستويات مستقرة.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن السكر يكفي 7 أشهر، والزيت يكفي 4 أشهر، والقمح 3 شهور ونصف، والأرز أكثر من 4 أشهر، واللحوم الحية لـ299 شهرا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 11 شهرا، موضحا أن وزير التموين قد تواصل مع السلاسل التجارية للقطاع الخاص والمجمعات الاستهلاكية وأكدوا توافر كل السلع: "لا داعي للتكالب على شراء السلع، الاحتياطي آمن ومطمئن جدا".

وأكد أن هناك تفهمات قد تمت مع المنتجين والموردين بالغرف التجارية وأكدوا وجود احتياطي للسلع يكفي لما بعد العيد الأكبر وليس الأصغر فقط: "كان فيه رسالة تحذير شديدة اللهجة لكل من يتاجر أو يتلاعب بالأسعار، وإذا ثبتت المخالفات في المحال بحجب سلع عن التداول أو بيعها بأزيد من سعرها الرسمي سيتم مصادرة كل الكميات المضبوطة ودفع الغرامة المالية وسحب التراخيص وتشميع المحال المخالفة وسيتم تحويلها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.. إحنا في ظرف استثنائي"، مشيرا إلى أنه وفي حال تم رصد أي محال مخالفة يجب الإبلاغ على خط حماية المستهلك 19588: "النهارده أطلقنا 30 سيارة للضبطية القضائية بالإضافة إلى مجموعات العمل بمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالتنسيق مع المحافظين وبدأوا عملهم على الفور وانتشروا بأماكن مختلفة لضبط السوق حتى نعبر تلك الأزمة بسلام".

وتابع: "سيتم توقيع أقصى العقوبة على المتلاعبين بالأسعار، وعايزين نطمن الناس أن السلاسل التجارية في اتصال دائم مع الوزير وبياخد منهم تقرير يومي بحيث يتم تقدير الموقف يوم بيوم".