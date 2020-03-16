كيف يستفيد المواطن من توجيهات السيسي للموازنة؟.. اقتصاديون يجيبون

في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020 - 2021؛ بما يُسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفقًا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية ظهر اليوم، إنَّ موازنة العام المالي المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لكن يبقى السؤال، كيف يستفيد المواطن اقتصاديًا من توجيهات السيسي للموازنة؟

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت الدكتورة يمنى الحماقي الخبير الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرارات الرئيس التي نادت بتحسين دخل المواطن، تتسم بالجرأة، خصوصًا في ظل الظروف التي يمر بها العالم، من وجود وباء كورونا المخيف، وإن دل ذلك على شيء فيدل على سعي الرئيس وتفكيره الدائم في مصلحة المواطن البسيط.

وأضافت الحماقي، لـ"الوطن"، أن كل ما هو مرتبط بالإجراءات المنوط بها زيادة دخل المواطنين للقطاع الحكومي والخاص، خطوة جيدة، نظرًا لأن دخول البعض محدودة، وعلى الرغم من أن الزيادة ستكون بشكل بسيط أوعلاوات الدورية، فإنها في المجمل ستشكل رقم مالي كبير، يشكل تكلفة على الدولة، وستتحملها من أجل تحسين معيشة الموظفين.

وطرحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، سؤالًا وهو "هل كل مواطن سيشعر بأن دخله زاد؟"، وأجابت عليه لأنه يستطيع الشعور بذلك إذا استخدم تلك الزيادة في العمل على مشروع خاص به، وهو بمثابة توسيع للفرص المتاحة أمامه، مستغلًا تقليل قيمة الضرائب والتي تأتي ضمن إجراءات الموازنة، ما يحسن من حالته الاجتماعية هو وأسرته.

من جانبه قال الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي، إن الدولة ستتحمل مليارات لتحقيق التحسن في دخل الموظف البسيط في الموازنة، لكن الرئيس السيسي يسعى لأن يكون الكل عاملًا، من الدرجة السادسة وحتى الممتازة.

وأضاف يوسف، لـ"الوطن"، أن حركة الأسواق كالبناء يعتمد كل عنصر بها على اللآخر، فعندما تزيد الأجور، يزداد معها سحب المواطن للسلع المختلفة، ما يؤدي بالتبعية لانتعاش الأسواق، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن، وهو ما يشير إلى أن رواتب موظفوا الحكومة دخلت ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي.

كما تابع الخبير الاقتصادي بأن الزيادة في الأجور نوعان مباشرة وغير مباشرة، وتقليل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 إلى 15 ألف جنيه، هو بمثابة زيادة للمواطن بطريقة غير مباشرة، وهو ما يسعى من خلاله الرئيس لرفع الفئة بسيطة الرواتب، وتقليل الفارق في المرتبات، بين درجات العمل.