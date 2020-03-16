طبيب: جهاز المناعة للإنسان يستجيب للحالة النفسية

قال الدكتور مجدي إسحاق استشاري المشورة وطب العائلة والإرشاد النفسي، إنه لتقويه جهاز المناعة داخل جسم الإنسان يجب الاهتمام بالحالة النفسية بخلاف المأكولات الضرورية والمهمة: "أجهزة المناعة بتستجيب تماما بالحالة النفسية، ولما بنخاف بيطلع هيرمونين مدمرين لجهاز المناعة".

وأضاف "إسحاق" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك قاعدة تقول "المتاح والممكن هو اللي بيريح العقل" حيث إن النتيجة لا تعود إلى الشخص لكنها هي إرادة من الله: "لو سمحت محدش يتوقع الأسوء، والتوقع بيه بيجيبه"، موضحا أن تكرار الكلمات السلبية ستؤدى بالنهاية إلى حضوره بشكل تام: "لما بقول لابني أنت فاشل هو فعلا بيكون فاشل، والعقل بيسمع اللي إحنا بنقوله".

وأكد أنه يجب على المواطنين القيام بدورهم في الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والابتعاد عن أماكن التجمعات والزحام: "أعمل دورك"، متابعا: "بحكمي استاذ في الجامعة بنسمع أن كل يوم الجامعات بتبذل جهد رهيب للوصول لعقار لشفاء هذا المرض.. وهذه الكربه ستنفرج بعد قليل".

وطالب إسحاق بإطلاق مبادرة أو مركز بعنوان "طمني"؛ لطمأنة المواطنين على كل شيء في البلد: "العالم فيه مرضي كثيرون عايشين بينا، وفيه ناس هدفها أنها تزود الطين بله"، موضحا أن العقل البشري لم يخلق للبحث عن الحلول "لو ملقاش حل يموت".

وأوضح أنه يجب على أولياء الأمور الاهتمام بالنشاطات المحفزة لأبنائهم ليقوموا بالمذاكرة بشكل دائم ودوري: "فيه حاجات أخلاقية مثل توضيب الأوضة، والصلاة".

وأكد أنه يجرى تحفيز الأطفال من خلال أوراق ملونة، ويجرى وضع أرقام وكلمات محفزة في حال صنع شيء طيب يقوم بوضع تلك الأوراق في صندوق خاص بها.