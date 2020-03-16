طقس اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر وعدد من الدول العربية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الاثنين 16 مارس، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى، مع وجود شبورة مائية في الصباح والتي تزداد بالقرب من الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنتشر الشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وسيكون على شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع انتشار للشبورة الصباحية والرياح خفيفة.

وعن حالة البحر المتوسط، يتوقع الخبراء بأن تكون معتدلة لمضطربة جدًا مع ارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة:-

القاهرة 14 23

الإسكندرية 13 21

طنطا 13 22

مطروح 09 17

السلوم 09 21

بورسعيد 14 21

دمياط 12 19

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 12 25

السويس 15 24

العريش 12 22

نويبع 17 25

طابا 15 24

كاترين 06 17

الطور 15 26

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 16 26

الفيوم 13 25

بني سويف 13 25

أسيوط 12 24

سوهاج 14 23

قنا 14 26

الأقصر 15 29

أسوان 17 30

الوادي الجديد 17 29

شلاتين 21 28

المدن العربية والعالمية

مكة 23 34

المدينة 17 32

الرياض 16 29

أبوظبي 21 31

الدوحة 21 27

دمشق 06 21

عمان 08 19

القدس 10 18

غزة 15 22