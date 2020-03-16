صور.. محال تجارية في الدقهلية تواجه كورونا بالكمامات والقفازات

التزم عدد كبير من البائعين وأصحاب المحال التجارية في الدقهلية بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية أنفسهم وحماية المواطنين احترازيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت "الوطن" ارتداء البائعين في المحال الكبرى بالمنصورة الكمامات أثناء العمل، والقفاز في أيديهم خلال تعبئة المواد.

وقال خالد حسن، صاحب محل، إن البضائع متوفرة ونبيع بالأسعار العادية ولا يوجد أي اختلاف في الأسعار بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليق العمل في المدارس ومنع التجمعات.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أننا قررنا أن نرتدي الكمامات أثناء العمل، حتى نحمي أنفسنا ونحمي المترددين علينا من أي عدوى لا قدر الله.

وأكد أحمد عبد السميع، أحد المواطنين، "أنني أشتري احتياجاتي اليومية فقط، ولم ألجأ إلى تخزين أي سلعة إلى الآن، فجميع السلع متوفرة وبالأسعار المعتادة".

وأوضح "أنني حاولت شراء الكمامات العادية التي كانت سعر الواحدة لا يتعدى جنيها واحدا فوجدت سعرها 10 جنيهات في الصيدلية فرفضت الشراء لأني شعرت باستغلال كبير في السعر، وأسير في الشارع بدون كمامة".

ومن جانبه، قال السيد دايرة، وكيل وازرة التموين بالدقهلية، إننا لمسنا زيادة في أسعار مستلزمات التظهير والتعقيم مثل "الكمامات والكحول" وسنتصدى له بكل حسم خلال الفترة المقبلة، لتباع بالأسعار العادية.

وأضاف دائرة، في تصريح لـ"الوطن"، أن إلغاء الأسواق الأسبوعية في القري لن يكون له أي تأثير على الأسعار، لأن المحال العادية مفتوحة طوال الوقت وجميع السلع متوفرة بها وبالأسعار المعتادة ولا يوجد بها أي زيادة.

وأشار إلى أن إلغاء الأسواق الأسبوعية كونها أماكن تجمعات فقط، وهي المرفوضة احترازيا لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، حسب تعليمات مجلس الوزراء.

وأكد أن حملات التموين مستمرة لضبط الأسعار، وعلى مدار 24 ساعة ولم نلمس أي زيادة فيها.