لم يعقدوا اجتماع من 20 شهر.. إحالة إدارة الصناديق في الدقهلية للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة المدير السابق لإدارة الصناديق بديوان عام المحافظة، وجميع العاملين بالإدارة للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك للتقصير فى أداء عملهم.

واكتشف المحافظ، تأخر انعقاد جلسات مجلس إدارة الصناديق منذ منتصف عام 2018، حتى الآن، لفترة تتعدى 20 شهرا، ما كان الأثر البالغ على متابعة التحصيل والموارد الخاصة بالصناديق.

جاء قرار محافظ الدقهلية، فى بداية انعقاد جلسة مجلس إدارة الصناديق، اليوم، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، وأعضاء مجلس إدارة الصناديق "الخدمات التنمية المحلية- صندوق الطرق".

وأوضح نبيل عبدالونيس مدير الصناديق الحالي، أن مجلس إدارة الصناديق، يضم أيضا صناديق "الخدمة الصحية، والإسكان"

وكلف المحافظ، هيثم الشيخ نائب المحافظ، بضرورة مراجعة وإعادة تشكيل كل مجالس إدارات الصناديق، بما يفيد ويعود على تعظيم موارد الصناديق، في إطار القانون، وذلك من خلال لجنة تضم فى عضويتها، كل المعنيين والسكرتير العام.

وأكد المحافظ، على أهمية أن يكون الهدف هو تعظيم الموارد من كل جهات التحصيل، ما يدعم تنفيذ المشروعات الخدمية، التي تلبي احتياجات ومطالب المواطنين، بنطاق المحافظة.