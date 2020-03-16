لو هتشتري أجهزة كهربائية لـ"ست الحبايب".. إليك أبرز أماكن البيع

مع اقتراب عيد الأم، يفضل الكثيرون تقديم جهاز كهربائي للأم، وتقدم محال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية عروضا وتخفيضات لهذه المناسبة.

ورصدت "الوطن" أبرز الأماكن لشراء الأجهزة الكهربائية كالتالي:

أسواق شارع عبد العزيز

يقدم أسواق شارع عبد العزيز تخفيضات وعروض احتفالا بعيد الأم، على أن يتم التقسيط حتى 12 شهرا بدون مقدم لحاملي بطاقات بنك مصر.

بي تك

لدى الشركة 85 فرعا بمحافظات الجمهورية، ولديها مختلف الماركات العالمية، وتقدم الشركة هذا العام خصومات تصل لـ20% على عدد من الأجهزة الكهربائية، ويمكن معرفة أقرب فرع من خلال الاتصال بـ19966.

شارع عبد العزيز

يعد شارع عبد العزيز علامة مميزة للأجهزة الكهربائية، ويوجد به عدد كبير من المحال بأسعار منخفضة عن الأسواق الأخرى.

كارفور

يقدم كارفور عروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية كل عام، ويمكن الاطلاع على عروض هذا العام عبر الصفحة الرسمية لكارفور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رنين

تقدم رنين تخفيضات على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية هذا العام بمناسبة عيد الأم، ولمعرفة أقرب فرع يمكن الاتصال على 16113.