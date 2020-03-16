"تعمل في الملاهي الليلية".. الأمن يكشف تفاصيل قتل فتاة جوعا بكرداسة

شهدت منطقة كرداسة، جريمة قتل بشعة، نفذها مساعد تمريض، وتخلص من ابنته 18 سنة، بعد أن احتجزها وتقييدها، وماتت جوعا، بعد منعها تناول الطعام لمدة أسبوعين حتى فارقت الحياة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الأب نفذ الواقعة، بعد اختفاء ابنته لمدة شهرين، وعودتها مرة أخرى للمنزل منذ أسبوعين، وتبين أنها كانت تعمل فى الملاهي الليلية، فقرر معاقبتها، وحاول دفنها، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وبدأت في مرحلة التحلل، وحاول إخفاء جريمته ودفنها، دون تصريح، إلا أن قوات الأمن كشفت غموض الواقعة.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية بورود معلومات، أن فتاة متغيبة منذ شهر يناير، عادت لمسكنها منذ أسبوعين، ولم يجري الإبلاغ بعودتها.

وأضافت التحريات، أن والد الفتاة يعمل مساعد تمريض، أعد لتكفينها ودفنها، وأنه يبحث عن مفتش صحة لاستخراج تصريح دفن بدون توقيع الكشف الطبي عليها.

باستهدافه عثر على الفتاة متوفاة وفي حالة تحلل، وعليها أثار تقيد بمعصم اليدين، والقدمين حدثت بيها غارغرينا، وجاء في محضر الشرطة، أنه بمواجهة الأب اعترف أنه عقب عودة ابنته، أخبرته أنها كانت تعمل بالملاهي الليلية.

وقال إنه ضربها وقيدها بـ"أفيز بلاستيك"، وحجزها بشقة خالية ملكه، ومنعها عن الأكل والشرب، حتى ساءت حالتها وتوفيت، وحاول دفنها بتصريح مزور، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.