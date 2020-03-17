أستاذ مناعة: 80% من حالات الإصابة بكورونا بلا أعراض ولا يتم اكتشافها

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة بكلية الطب، أن التوتر والقلق يضعفوا المناعة، مشيرًا إلى أن 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا لا يتم اكتشافها وتحدث بدون أعراض.

ونصح مصباح خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" بأن يتم تغيير الكمامة كل فترة وأن يحرصوا على فتح شبابيك المواصلات المختلفة.

ووأضاف: "إذا كان فيه حد بيكح أو عنده سخونية مينزلش من بيتهم ولازم يكون عندنا الإحساس بالآخرين ويبقى لا ضرر ولا ضرار"، ناصحًا باستخدام المحلول المعقم لليد باستمرار وعدم وضع اليد على الوجه.

وأوضح مصباح أن مرضى فيروس كورونا لا يرجع لهم المرض بعد الشفاء وأن الأبحاث لم تثبت أن المرض يمكن أن يعود بعد الشفاء منه.

وأشار مصباح إلى أن هناك فئات يجب أن تأخذ حذرها مثل مرضى السكر والضغط وضعاف المناعة ومن يأخذون أدوية مثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتويد والذئبة الحمراء وكبار السن "كلما زاد السن زادت الخطورة".

وأكد مصباح أنه يوجد 4 أدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا منهم دواء صيني ودواء أمريكي ودواء علاج الملاريا ودواء علاج الإيدز ناصحًا كل من يشتكي من أعراض الكورونا بتناول مادة "بارستيمول" وتوجهه للمستشفى وهو يرتدي الكمامة.