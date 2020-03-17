خبير: تخفيض سعر الفائدة يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته

علق الخبير الاقتصادي الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3%، واصفًا القرار بأنه قرار قوى، موضحًا أن فيروس كورونا وتداعياته أعادت كتابة خريطة الاقتصاد العالمى من أول وجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه لم يكن متوقعًا أن يُخفض الاتحاد الأوروبي الفائدة لـ 3 مرات، وأن تخسر البورصات العالمية 15 تريليون دولار في أقل من أسبوع، كما أن الصين سرحت 5 ملايين عامل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وذكر أنه لأول مرة تتحرك مصر بشكل احترافي شديد، وتسعى لمواجهتها قبل أن تحدث، والتي تتضمن تأجيل المديونيات والفوائد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عادل إلى أن القرار يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.