ميكانيكي يحطم رأس عاطل بسبب أجرة تصليح دراجة نارية بقليوب

انهال ميكانيكي بالضرب على رأس عاطل مستخدما "ذراع تشغيل موتوسيكل حديدية"، ما أسفر عن موت الاخير، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على ثمن إصلاح دراجة نارية في قليوب، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بناحية قرية كوم أشفين مركز قليوب، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من "صلاح ج س" 26 سنة ميكانيكي دراجات نارية، و"محمد م س" 19 سنة، بدون عمل مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخل بالمخ، وجرى نقله لمستشفى المقطم التخصصي بالقاهره وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وتبين من التحريات أن الحادث نتج إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف بينهما على قيمة إصلاح الدراجة النارية الخاصة بالثاني بورشة الأول، وتطورت لمشاجرة تعدي خلالها الأول على الثاني بالضرب بأداة حادة "ذراع تشغيل دراجة نارية"، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال والد المتوفي المدعو "مصطفى س ع" مزارع، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص، واتهم الأول بالتعدي على نجله وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى التحفظ عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4875 جنح مركز قليوب لسنة 2020م.