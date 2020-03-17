الدكتور أحمد عادل لـ "الوطن": هناك أسباب كثيرة لحدوث التسرب الوريدي

تتعدد الاسباب وراء حدوث "التسرب الوريدي" الذي يؤثر سلبياً على الرجل وعلى قدرته الجنسية.

الدكتور أحمد عادل مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني يوضح في التقرير التالي أسباب حدوث التسرب الوريدي.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "الوطن" إن هناك العديد من الاسباب لحدوث التسرب الوريدي منها اسباب نفسية واخرى عضوية، مشيراً الي ان الاسباب النفسية تتمثل في مشكلة الخوف من الفشل والتي يصاب بها الرجل في ليلة الزفاف ويطلق عليها (علة ليلة الزفاف) والتي ينتج عنها الخوف من ممارسة العلاقة الزوجية، فهذا الخوف يجعله يفرز مادة الادرينالين والتي تتسبب في حدوث انقباض في الشرايين، وبالتالي الدم لا يصل بشكل جيد وان وصل يهرب سريعا، مما يسبب تسرب في الاوردة ولعل هذا السبب هو السبب الاشهر.

5 اسباب لحدوث التسرب الوريدي

واشار الي ان هناك اسباب عضوية مختلفة لمشكلة التسرب الوريدي تتمثل في امراض السكر، الضغط، امراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم كل هذه الامراض تؤدي الي ضعف ضخ الدم في الاوردة، لافتاً ان هناك سبب عضوي اخر قد يغفله العديد من الاطباء وهو ضعف هرمون الذكورة، والذي قد يؤدي الي ضعف في الانتصاب، نتيجة ضعف ضخ الدم فيحدث تسرب في الاوردة، وهناك كثير من الرجال لديهم ضعف خلقي "تمت ولادتهم به" في الاوردة وصمام الاوردة، فالاوردة لا تستطيع ان تغلق جيدا فيحدث تسريب وبالتالي يحدث ضعف انتصاب.

واستطرد حديثه ان مرض بيروني يعد سبب قوي لحدوث تسرب الاوردة، حيث يسبب تليف في انسجة العضو التناسلي وايضا لا يسبب ضغط كامل للاوردة فلا تغلق فيحدث هذا التسرب.

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