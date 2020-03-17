جامعة القناة تلغي امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن منح الموظفات التي ترعى أطفال يقل عمرهم عن 12 سنة، وكذلك الحوامل إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع عمداء الكليات لعرض إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 719 لسنة 2020، وأكدت "هجرس" أن هذه القرارات هدفها حماية العاملين، والمترددين على الجامعة من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد على أن يستثني من هذا القرار العاملين بالأماكن الحيوية داخل الجامعة.

وقالت إنه تم الغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعة. من جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة إلى أنه جاري العمل الآن في تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي لتطبيق منظومة التعليم عن بعد حيث قام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإعداد المقررات الدراسية النظرية في فيديوهات ورفعها وتحميل المحاضرات.

وقال "شقيدف" إنه في حالة ضعف شبكة الإنترنت يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة والحصول على سى دي أو فلاشة، كما تم إعداد جداول بديلة بعد فترة سريان القرار وفي حالة استئناف الدراسة وذلك لتقليل الكثافة الطلابية داخل المدرجات.