غلق 4 أسواق بالقاهرة ضمن إجراءات مواجهة كورونا

واصلت محافظة القاهرة، اليوم، تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أغلقت 4 أسواق، علاوة على إجراءات حظر الشيشة بالمقاهي.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام تلقت بلاغا على رقم "الواتس اب" الخاص بتلقي شكاوى المواطنين تفيد بتجمع الباعة الجائلين بمجاورة 5 بحي 15مايو، وإقامة سوق أسبوعي مما يتعارض مع تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بحظر إقامة الأسواق الأسبوعية كإجراء احترازي ووقائي حرصا على صحة المواطنين، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، وقام اللواء عصام عامر، رئيس حي 15مايو، بالتوجه للعنوان المذكور وصرف الباعة ومنع إقامة السوق.

وفي حي الأميرية، قاد اللواء هشام السعدي، رئيس الحي، حملة كبرى شملت غلق 17 كافية ومقهى ومصادرة 45 شيشة، كما تم تعقيم مسجدي النصر بشارع عمر المختار ومسجد ميدان الأميرية بالمساكن. وفي حي غرب القاهرة، واصل اللواء هشام خشبة، رئيس الحي، حملاته لمنع تداول الشيشه كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستمرت أحياء المنطقة الشرقية، بقيادة إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، حملاتها لغلق سوق السيارات والمراكز التعليمية و"السناتر" لمنع التجمع والوقاية من فيروس كورونا، حيث تم إغلاق 179 سنتر و73 حضانة و71 صالة جيم و2 قاعة أفراح بنطاق أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمطرية وعين شمس والسلام أول والسلام ثان والمرج.

وبالنسبة لحي الخليفة، تم غلق سوق الجمعة وسوق الحمام، كما قامت هيئة النظافة بتوزيع كمامات وقفازات على العاملين بالهيئة في فرع الخليفة، حيث قام رأفت سالم مدير فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة بتوزيع كمامات وقفازات على العاملين لحمايتهم من العدوى بالفيروسات والأمراض.

وفى مديرية أوقاف القاهرة تابع الدكتور خالد خضر، مدير المديرية، أعمال النظافة والتطهير بمسجد السيدة زينب وعدد من المساجد الأخرى.