طبيب متعاف من كورونا بدمياط لـ"الوطن": "هكمل رسالتي بمستشفى العزل"

"مش هتخلى عن دوري أبدا دي رسالتي سأؤديها على أكمل وجه وسأكون أول المشاركين في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بمستشفى العزل برأس البر، مش معنى إصابتي بالفيروس لا أعود لعملي وتأدية رسالتي بعد شفائي".. بتلك الكلمات بدأ الدكتور أحمد عبد الله أخصائي الأمراض الصدرية والمناظير والعناية المركزة التنفسية بمستشفى الصدر وأحد المتعافين من فيروس كورونا حديثه لـ"الوطن".

وقال "عبد الله" أصيبت بالفيروس خلال فترة عملي يوم الثلاثاء قبل الماضي أي قبل نحو 10 أيام بالعناية المركزة بمستشفى الصدر في دمياط، بعد مخالطتي لحالة اشتباه خلال عملي بالمستشفى وبعد أخذ المسحات الروتينية من الطاقم الطبي تبين إيجابية العينة وإصابتي بالفيروس وتم نقلي للعزل بمحافظة الإسماعيلية كما تم أخذ عينات من كافة المتعاملين معي وتبين سلبية العينات.

ووجه عبد الله رسالته للمواطنين قائلا: "لا إفراط ولا تفريط لا نخاف زيادة ولا نهون الأمور بزيادة وعلى الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وبلاش حد يتوجه للمستشفى دون الحاجة الملحة خاصة وإن المستشفيات موقع للعدوى ليس كورونا فحسب"، متابعا "بلاش تكونوا حمل على الأطقم الطبية فأحيانا نواجه استظراف من قبل البعض فيقول أحدهم (أصل أنا جاي عشان أطمن) وهو لا يشكو من أي عرض وهو ما يعد حمل على الفريق الطبي واستنزاف مستلزمات وضياع للوقت دون مبرر وغيره ممن يقولون (أصل أنا جاي أتفقد الوضع)".

وتابع "عبد الله" قائلا: "لابد من احترام حالة الهلع والرعب التي قد تصيب البعض، وربنا يحافظ على الجميع وإن شاء الله أزمة وهتعدي على خير وهكمل رسالتي التي خلقت من أجلها وهي خدمة المرضي".