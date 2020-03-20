عاجل.. أكثر من 250 ألف إصابة بكورونا في العالم

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، أن أكثر من 250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبا عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، دعت في وقت سابق، اليوم، في مؤتمر صحفي، بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الجميع لاحترام الإرشادات الخاصة فيما يتعلق بالفيروس، وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هنالك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصا بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الانتصار على كورونا يحتاج إلى تعاون الجميع، داعية إلى الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لتقوية المناعة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.