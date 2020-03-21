الأم في الأغاني.. "مهما بنكبر لسه في عينك صغار"

مساحة كبيرة ومميزة، تحصل عليها الأم، في الأعمال الفنية بصفة عامة، والأغنيات بصفة خاصة، والتي يتمّ إذاعتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم في الـ21 مارس من كل عام.

"الوطن" ترصد عدد من الأغنيات، التي تمّ إهداءها لكل أم "تعبت وربت وعلمت أبناءها".

ست الحبايب

"تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي، ويدوم لي رضاكِ..دا أنا روحي من روحك إنتِ وعايشة من سر دعاكِ"، من أشهر ألأغنيات التي يتم إذاعتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم في شهر مارس من كل عام"، غنتها الفنانة فايزة أحمد، من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكلمات حسين السيد، " بتحسي بفرحتي، قبل الهنا بسنة.. وتحسي بشكوتي، من قبل ما أحس أنا، يا رب يخليكِ يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة".

أحن قلب

"أحن قلب في الدنيا قلبك إنتِ يا أمي.. ربيتِ أختي ..كبرتِ أخويا.. تعيشي ليا إنتِ وأبويا"، كلمات من أغنية "أحن قلب"، غناء الفنان محمد فوزي بصحبة الفنانة نازك، من كلمات عبدالعزيز سلام، "حبك يا أمي يجري في دمي، وكل غالي يرخص عشانك، سهرتي جنبي وشيلتي همي.. وكل ما أكبر يكبر حنانك، وتسعديني دايما في قربك إنتِ يا أمي".

يا مولاتي

"بغني للأمومة، ولليد الخدومة، وأقول الله يا أمي على الدفء والنعومة".. بهذه الكلمات غنت السندريلا سعاد حسني، "صباح الخير يامولاتي"، من كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل.."علشانك النهاردة، الدنيا كارت معايدة، ملا الربيع أركانها بمليون ألف وردة".

أمي

"ضميني دوبيني غرقيني في الحنان.. خديني طهريني و إغسليني من الأحزان، يا أصل الكون يا طاهرة يا جنة الإنسان، الدنيا ما تسوى حضنك و لا يسواش الزمان، أنا في حضنك يا أمي بأحس بالأمان"، من كلمات أغنية "أمي" للفنانة شادية، ألحان جمال سلامة، وكلمات عبدالرحيم منصور، "يا نغم من القلب طالع مع طلعة النهارتدعي لنا بالسلامة و يهون المشوار.. مهما بنكبر يا أمي.. لسة في عينك صغار".

دعوتي في الفجر

"دعوتي في الفجر يامّا.. تسلميلي في كل ضمة.. تسلم العين اللي حبت.. تسلم الإيد اللي ربت.. يسلم القلب اللي سمى"، غناها الفنان على الحجار، من كلمات جمال بخيت، وألحان محمد قابيل.

المدن

"مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي فى المدن.. أطوي المدن وأجيكِ عطشان لنورعيينكِ.. وأرمي روحي عليكِ تطبطبي وتضمي مابحسش بالبراح ده إلا في حضنك يا أمي"، من كلمات أغنية "مهما خدتني المدن"، للفنان عماد عبدالحليم، كلمات عبدالرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة.