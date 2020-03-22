ماما عزيزة.. فنانة فقدت نجلها الوحيد وقدمت ما يزيد عن 200 فيلم ومسلسل

جسد نحيل، وقسمات وجه هادئة، ونبرة صوت مليئة بـ"الحنية"، مميزات أهلت الفنانة عزيزة حلمي، لأن تكون إحدى أشهر الفنانات اللاتي قدمن دور "الأم" في السينما والتليفزيون، واشتهرت بلقب "ماما عزيزة" بين أبناء الوسط الفني، وكانت بطلة "كليب" أغنية ست الحبايب، بمشاركة زهرة العلا، ومحمد عوض.

في عام 1929 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولدت الفنانة عزيزة حلمي، عشقها للفن جاء بها إلى القاهرة للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، صداقتها بالفنانتين فردوس محمد وزينب صدقي، جعلتها تطرق عالم الفن مبكرًا، حيث تعرفت على المخرج أحمد بدرخان، الذي قدمها في فيلم "قبلني يا أبي"، ولعبت دور الأم للفنان محمد فوزي رغم أن عمرها لم يتجاوز الـ20 عامًا.

غالبية أدوار الأم التي لعبتها الفنانة عزيزة حلمي، كانت تجسد أحوال الأم التي تعاني الأمرين في حياتها، وتشكو الآلام والوجع، وهو ماعشته في الحقيقة، حيث تزوجت عزيزة حلمي، من الكاتب الكبير علي الزرقاني، وأنجبت نجلها الوحيد، ولكنه توفى ورحل عن الحياة في سن مبكرة.

وتحدثت الفنانة عزيزة حلمي، في آخر لقاء لها في برنامج "شموع" مع المذيعة سهام صبري، عن مشوار حياتها الفني، قبل رحيلها عن عالمنا عام 1994.

شاركت الفنانة عزيزة حلمي، فيما يزيد عن 200 عمل فني مابين السينما والدراما، منها مسلسل "رأفت الهجان"، و"دموع في عيون وقحة"، بجانب عدد من الأفلام منها "عصافير الجنة، المراهقات، أيامنا الحلوة، زمن حاتم زهران، خلي بالك من عقلك، سواق الأتوبيس".