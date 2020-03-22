7 توصيات من الأطباء لمديري أزمة كورونا: وفروا مياه ومستلزمات وقائية

ناشدت نقابة أطباء مصر، المسؤولين عن إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا، مراعاة عدد من الاشتراطات، وهي كما يلي:

1. توفير المستلزمات الوقائية بجميع المستشفيات بسبب ورود الكثير من الشكاوي تفيد بنقصها في عدة أماكن.

2. منع أي طبيب من العمل دون ارتداء الواقيات الشخصية المطلوبة، حتى لا يتحول الطبيب من معالج ومساعدة للمرضى إلى مصدر للعدوى لأسرته وللمجتمع، وحتى يتمكن الأطباء من تأدية واجبهم الوطني لحماية الوطن.

3. التأكيد على الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو عدم انقطاع المياه عن المرافق الصحية، إذ إنّ وجود المياه ركن أساسي في إجراءات مكافحة العدوى، وحال انقطاع المياه لأي سبب خارج عن الإرادة، فمن الضروري تعليق الأعمال غير العاجلة لحين توفيرها.

4. الإعلان عن وسيلة تواصل سريعة بأحد مسؤولي لجنة إدارة الأزمة المُشكلة، لتتواصل النقابة معه حال وجود ملاحظات أو مشكلات تتعلق بمواجهة الوباء، فالمشكلات تكون أحيانًا في مستشفى تابع لوزارة الصحة أو للجامعة أو للتأمين الصحي، وكثيرًا ما تحتاج المشكلة لتدخل سريع لحلها، وفي هذا الوقت الدقيق لا يجوز السماح بأن تقف التقسيمات الإدارية عائقًا أمام حل الأزمة.

5. مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، إذ إنّ أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى، والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في انتشار العدوى بدلا من تقليلها.

6. تقليل عمل المستشفيات في الحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة، وتقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات.

7. وضع خطة للتعاقد مع الأطباء من غير العاملين بالقطاع الحكومي للمشاركة برغبتهم في تكوين فرق طوارئ لمكافحة الفيروس، ونقابة الأطباء على استعداد للتعاون مع الوزارة لوضع هذه الخطة.