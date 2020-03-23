فيديو.. ضبط بائعة متجولة جمعت "جبن مسكوب" على الأرض لتعيد بيعه بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل، من القبض على بائعة جبن بسوق باكوس شرقي الإسكندرية، لبيعها أغذية مجهولة المصدر تشكل خطورة على صحة المواطنين.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، تداولو مقطع فيديو تحت عنوان "كارثة"، تظهر فيه البائعة بسوق باكوس تجمع جبن "ومش" مسكوب على الأرض، لإعادة بيعه للمواطنين مرة أخرى.

وأثار الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع حالة من الغضب والدهشة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتزامنه مع مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وطالب أهالي الإسكندرية، بضرورة إلقاء القبض على السيدة، ومنع بيع الجبن للمواطنين بهذه الطريقة غير الصحية. واستهدفت مأمورية من قسم شرطة أول الرمل السوق المشار إليه، وألقت القبض على السيدة وتدعى "ب.م" 72 عاما، من محافظة البحيرة، بائعة جبن. وتحرر محضر بيع أغذية مجهولة المصدر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بصرفها من سراي النيابة بضمان محل إقامتها.