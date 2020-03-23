مخالفات أو استغلال التجار.. الحكومة تواجه كورونا بأرقام وخطوط ساخنة

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، خصصت العديد من الوزارات والهيئات المختصة عددًا من أرقام الطواريء والمواقع والإيميلات الإلكترونية سواء لتلقي البلاغات والشكاوى، أو الرد على استفسارات المواطنين، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وترصد "الوطن" عددًا من الأرقام والمواقع الإلكترونية الهامة على النحو التالي:

وزارة الصحة

خصصت وازرة الصحة والسكان رقمي 105 و15335 لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، مجانًا وعلى مدار اليوم.

كما تم إطلاق موقع خاص للتوعية من فيروس كورونا ومعرفة كافة المعلومات التي تمكنا الحد من انتشاره وهو https://www.care.gov.eg/Default.html.

منظمة الصحة العالمية

خصصت المنظمة رقم واتساب عبر الموبايل 41798931892+ من أجل نشر كافة الأخبار والمعلومات المتوفرة حول الوباء في كل دولة مع تحديث مستمر لتلك المعلومات.

جهاز حماية المستهلك

وفي إطار مواجهة الأزمة، أعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار بشأن المطهرات الطبية، الكحول، منعًا للاستغلال، وتم تخصيص الخط الساخن 19588 لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يخص رفع أسعار السلع، ورقم واتس أب 01281661880، ورقم واتس أب للمحافظات 01030000602، أو من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

أو إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

مترو الأنفاق

خصص مترو الأنفاق خطًا لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والإبلاغ عن الحالات المشتبة بها على الرقم 16048، كما يوجد رقم سريع على تطبيق "واتساب" 01221116048؛ للإبلاغ عن الحالات المشتبة بها أن تكون حاملة لفيروس كورونا ويعمل الخط على مدار 24 ساعة خلال اليوم.

الإبلاغ عن استغلال التجار

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من الإجراءات، لمواجهة جشع وطمع بعض التجار ورفع الأسعار، حيث خصصت الرقم 19588 لتلقي شكاوى استغلال التجار للأزمة، وإرسال الشكاوى على أبليكيشن واتساب، على الرقم 01281661880.

الإبلاغ عن شائعات فيروس كورونا

دشَّن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رقمي واتس آب 01155508688/ 01155508851، لتلقي الشائعات عن فيروس كورونا المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

الإبلاغ عن مخالفات المقاهي والمحلات وسناتر الدروس الخصوصية

- حددت وزارة التنمية المحلية، رقم واتساب لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من انتشار مراكز الدروس الخصوصية، من خلال إرسال عنوان المركز على رقم تطبيق واتساب 01150606783، ورقم الخط الساخن "15330".

- خصصت محافظة القاهرة، الأرقام التالية للإبلاغ عن أي مخالفات وهي الخط الساخن للمحافظة، رقم 114، وأرقام 01211494949 أو 01205734449، لتلقي أي شكاوى بخدمة "واتس آب"، على مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى الأرقام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وهي: 23912136- 23907147 - 23901236.

- وخصصت محافظة الإسكندرية 8 أرقام لتلقي الشكاوى على الخط الساخن (114)، وأرقام (034234131 – 034234132 – 034234133 – 034234134 – 034234135 – 034234136 – 034234137).

- وتتلقى محافظة المنوفية شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804).

- وخصصت محافظة بني سويف رقم (01552190365) على تطبيق "الواتس آب" لتلقي أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة ومايماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أوالسلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مثل المطهرات والمنظفات وغيرها.

- محافظة القليوبية تخصص رقم واتساب 01119992624 للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، ويعمل الرقم على مدار 24 ساعة.

- وخصصت محافظة الفيوم رقم واتس آب"01551150052" يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور.

- فيما خصصت محافظة المنيا رقم الواتساب 01100585052 لاستقبال شكاوى المواطنين.

- كما خصصت محافظة الأقصر بعض الأرقام لاستقبال شكاوى المواطنين ورصد المخالفات من خلال تليفون خدمة المواطنين: 2356054، أو تليفون غرفة العمليات: 2374903، أو الاتصال على الأرقام الآتية: 2372188 – 2372263.

- وخصصت البحيرة بعض الأرقام للرصد والإبلاغ عن أي محل تجاري بالبحيرة ومدينة دمنهور يعمل وقت الحظر وهي: غرفة عمليات محافظة البحيرة الخط الساخن 114 أو 0453356397 ، وغرفة العمليات بمديرية أمن البحيرة 0453307742، وغرفة عمليات مديرية التموين بالبحيرة 045 3317998، وإدارة الأمن الصناعي بالبحيرة0453318337، وغرفة عمليات مديرية الصحة بالبحيرة.

- وخصصت مرسى مطروح أرقام غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 - 0464933158.

- كما أعلنت محافظة أسيوط استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها واطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.