لمدة ساعتين.. الأقباط يصلون اليوم في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا

يصلي الأقباط في منازلهم مساء اليوم، لمدة ساعتين من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد، بناء على دعوة مجلس كنائس مصر الذي يضم في عضويته الكنائس: "الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية، الروم الأرثوذكس، الأسقفية".

وكان المجلس دعا في بيان له حمل توقيع الأب بولس جرس الأمين العام للمجلس، جميع الأقباط لرفع صلوات وتضرعات مشتركة بقلب واحد كل في بيته كي ما يعبر الله بالجميع هذه الضيفة من السادسة وحتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

كما دعا مجلس كنائس مصر، المؤمنين في كل مكان لاستثمار هذه الظروف الصعبة كفرصة لاجتماع كل أسرة للصلاة والشركة، ودعوة جميع الكنائس والهيئات والمؤسسات الكنسية والأفراد للتعاون معا في تقديم الدعم للمتضررين من هذا الوضع المأسوي، ماديا وروحيا ومعنويا والمبادرة في تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها.

وكانت الكنائس أعلنت إغلاق مبانيها لمدة أسبوعين وتعليق انشطتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية وحفاظا على صحة المصريين من خطر انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وقف القداسات في كل الكنائس حتى إشعار آخر، على أن يقوم الكهنة بصلاة القداس يوميا مع أحد الخدام، وأن الكنائس ستظل مفتوحة طوال النهار وذلك للصلوات الفردية، وأوصت أن تقتصر صلوات الجنازات على أسرة المتوفي فقط، مهيبه بالأقباط البقاء في المنازل كل حسب ما يتناسب مع ظروفه الخاصة وحسب ما يتناسب مع ما اتخذته الدولة من إجراءات.

وأعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية وحتى نهاية شهر مارس، بما فيها صلوات أيام الأحاد لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.