"ملتزم بحظر التجول".. مصري بالسعودية يروي تفاصيل التطبيق في يومه الأول

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 562.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن حالات التعافي من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، وصلت إلى 19 حالة.

"سألتزم بالأوامر الملكية التي تقضي بحظر التجول من الساعة الـ7 مساءً، حتى الساعة الـ6 صباحًا، لمدة 21 يوم من مساء اليوم الاثنين، حيث أعمل مهندسا مدنيا، في المملكة العربية السعودية، وأنا بطبيعة الحال أحب الجلوس ليلا في المنزل، كما أنني أريد أن أحافظ على نفسي من فيروس كورونا المستجد، سأتابع التلفاز وبعض البرامج الرياضية، وأنجز بعض مهام العمل"، حسب حديث المهندس محمد شريف، مصري مقيم في مدينة جدة السعودية، لـ"الوطن".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات، التي سيجري تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأضاف شريف: "الأمن السعودي سيغرم من يخالف القرار من المواطنين مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وحبس 20 يوما، أما إذا كان وافدا، فسيتم ترحيله، حيث إن جهة العمل حثتنا على البقاء في منازلنا خلال المدة المقبلة، بخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة، باتت من أهم الواجبات المواطنين والوافدين أيضا".

واستثنى حظر التجول، منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها، أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات.