"القومي للتغذية" للمواطنين: واجهوا كورونا بطبق سلطة متعدد الألوان

نصح الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، المواطنين بالعمل على تقوية جهاز المناعة لديهم من أجل مواجهة فيروس كورونا، حيث ذكر أن تقوية المناعة مرتبط بتناول الأطعمة المفيدة مثل الخضراوات ذات الألوان المختلفة، حيث إن اللون الأبيض في الثوم والبصل واللون الأصفر في الليمون والخس واللون الأخضر في الخضراوات الورقية.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه زادت نسبة الألوان في الأغذية والخضراوات والفاكهة زاد ذلك من تقوية الجهاز المناعي، كما أن طبق السلطة الخضراء خماسي الألوان مسؤول عن تقوية جهاز المناعة بشكل كبير.

ونصح رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، باستخدام المرمرية والقرفة والينسون النجمة والكركم كمشروبات ساخنة كونها تسهم في تقوية جهاز المناعة.