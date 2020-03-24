عاملة مصابة بكورونا بمستشفى دمياط: يجب أخذ الموضوع بشكل أكثر جدية

قالت آية البغدادي زغلول، في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها من محافظة دمياط، وتعمل في مستشفى دمياط العام، وأجرت نتيجة تحليل لفيروس كورونا المنتشر.

وأكدت أية أن نتيجة التحليل إيجابية وجرى حجزها بمستشفى العزل بالإسكندرية، لافتة إلى ضرورة أخذ الموضوع بشكل أكثر جدية والحفاظ على اتباع التعليمات والاستمرار في المنازل هذا الأسبوع حتى انتهاء هذا الوباء.

وأضافت زغلول، أنها تتمنى أن تعود لبيتها وأولادها سالمة للاطمئنان عليها، مستنكرة الأشخاص الذين يتحدثون على لسانها أنها تعامل معاملة سيئة داخل المستشفى أو خروجها أو سلبية النتيجة لأن نفسيتها لا تسمح للنقاش، وتمنت من الأشخاص الدعاء لها.