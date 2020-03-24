ما العائد الاقتصادي من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي؟.. خبراء يجيبون

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي حمل رقم 18 لسنة 2020، والذي نص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم التمويل الاستهلاكي، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

قرار الرئيس نُشر في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم، لذا تواصلت "الوطن" مع عدد من خبراء الاقتصاد لمعرفة العائد الاقتصادي لهذا القانون، وفوائده للمواطن والمستثمرين.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قانون التمويل للاستهلاكي الجديد سيؤدى إلي زيادة القوة الشرائية في الأسواق، وهذا لعدد من العوامل أهمها أنه يخلق عملية انضباط في تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي، التي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، وهنا القانون خطوة أولى لتحريك السوق الاستهلاكية في صورته الرسمية.

وأضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أن القانون الجديد سيصبح وسيلة لإتاحة تمويلات للمستهلكين يتناسب مع دخلهم، كما أنه سيضبط منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث وضع القانون هذه السلطة في يد هيئة الرقابة المالية والتي ستقوم بدور الموافقة أو الرفض لترخيص تأسيس هذه الشركات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القانون سيكون مشجعا للقطاع الرسمي فى مصر، وسيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الصفة الرسمية، وكذلك يساهم في زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحه السداد على مدد زمنية تناسب معدلات دخل كل مواطن يستفيد من هذه الأنشطة.

فيما أكد أن القانون سيحسن التنافس داخل الاقتصاد القومي، ما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة فى إمكانية إتاحة حوافز للقطاعات التي يمكن استهداف جذبها للمنظومة الرسمية، كما أن القانون الجديد قد يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري من خلال متابعة أنشطة الطلب على السلع والخدمات.

وتابع أن هناك عددا من القطاعات الاقتصادية ستستفيد بشكل أكبر من هذا القانون من بينها شراء سيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات استهلاكية أخرى، وذلك لأن هذه السلع والخدمات التي ستتولى شركات التمويل الاستهلاكي إتاحة التمويل لشرائها، كما أن القانون يتيح لهذه الشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدي الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي، إن التمويل الاستهلاكي هو إحدى العمليات التي تتم عن طريق البيع بالتقسيط، والتي سوف تكون عن طريق شركات تمويل مستقلة استفلال تام عن البنوك المصرفية، تكون قانونية ومعترف بها من الدولة لمساعدة الفئات محدودة الدخل في شراء سلع استهلاكية سواء كانت هذه السلع معمرة أو غير معمرة

وأضافت "الملاح" لـ"الوطن"، أن هنا سوف تكون الفائدة للطرفين سواء الشركات المؤسسة أو الأفراد المستفيدين من هذا التمويل والذي يكون الهدف منه رفع القيمة الشرائية للمواطنين، وخاصة الأفراد محدودي الدخل الذين لا يستطيعون شراء كل احتياجاتهم.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن التمويل الاستهلاكي سيقوم بسد احتياجات محدودي الدخل من سلع وخدمات على أقساط أو دفعات سنوية تتناسب مع دخولهم عن طريق شركات التمويل الاستهلاكي والتي يتم تقنينها بمعرفة الدولة.

كما أوضحت أن هذا التمويل تأثيره سيكون إيجابيا على الاقتصاد من حيث زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة والحد من التضخم وترتفع عملية التشغيل والذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد، فضلًا عن مساعدة الشباب على شراء معدات لمشروعات صغيرة أو متوسطة ومتناهية الصغر، على آجال تتناسب مع دخولهم لشراء المعدات.