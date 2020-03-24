والدة شهيد عن لقائها بالسيسي: "إنسان فوق الوصف"

تحدثت سهام مصطفى والدة الشهيد كريم وجيه، عن لقائها بالرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية.

وقالت "سهام": "فوجئت إن الرئيس السيسي كتر خيره المفروض كان بيقابل كل الأمهات المثاليات على مستوى الجمورية، لكن السنة دي اكتفى بلقاء مصغر، واختار 5 أمهات أنا كنت منهم".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "سعادتي لا توصف، أحبه على المستوى الشخصي كواحد أنقذ مصر في مرحلة صعبة جدًا، لكن التاريخ هيسجل له ده".

وتابعت: "الرئيس مستمع جيد وإنسان فوق الوصف، سمعنا كويس".