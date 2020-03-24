مصرع شخصين تحت عجلات مقطورة قصب في قنا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعي على الطريق الزراعي المؤدية لمصنع سكر نجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا ، بمصرع محمد أحمد محمود أحمد، 29 عاما ، حاصل على ثانوية أزهرية، وعلي عمران أحمد توفيق، 17 عاما طالب، ومقيمان بقرية الشاورية بنجع حمادي، في حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعي، بالقرب من قرية الشاورية بنجع حمادي.

ونقل مرفق إسعاف قنا الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.