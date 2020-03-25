"مش هتبات جعان".. مبادرة شباب فيصل للمحتاجين لمواجهة أزمة كورونا

"معادن الناس بتظهر وقت الشدة"، مقولة دارجة تجسدت في عدد من شباب منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كرسوا جهدهم وجزءا من أموالهم لمساعدة المحتاجين في نطاق بيوتهم، إيمانا منهم بدورهم في مساعدة مؤسسات الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، دشنوا مبادرة لتوزيع 100 وجبة مجانا يوميا لتوزيعها على أسر المتضررين من الأزمة الحالية، "الوجبة عبارة عن ربع فرخة ورز وسلطة وعيش وكيلو فاكهة"، يقول أحمد سيد صاحب فكرة المبادرة التطوعية.

"مش هتبات جعان"، اسم المباردة التي أعلن عنها الشاب العشريني أحمد سيد، أحد سكان منطقة فيصل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولاقت رواجا كبيرا بين أهالي المنطقة الذين تفاعلوا معها في غضون ساعات فقط، وفي حديثه لـ"الوطن" أكد أن التواصل معه يتم من خلال رقم هاتفه وسيتولى هو والمتطوعين معه توصيل الوجبات إلى المنازل مباشرة حتى لا يشعر أحد بالحرج.

أحمد: التواصل من خلال التليفون والتوصيل إلى البيوت دون حرج

"وزعنا لحد دلوقتي 300 وجبة"، استكمل أحمد الذي يعمل شيف في أحد الأماكن، حديثه عن مبادرته، مؤكدا استمراره بها حتى تنتهي الأزمة الحالية، "واجبنا نقف جنب بعض لحد ما الأزمة تعدي".