"الصحة" تناشد المواطنين الالتزام بإرشادات العزل الذاتي في المنزل

ناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزراة الصحة، المواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية للعزل الذاتي لمن اشتبه في إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد في المنزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية عل شاشة "إكسترا نيوز"، أن الالتزام بإرشادات العزل يأتي للحفاظ على المواطنين وأسرهم، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت الخط السخن 105 و15335 لتلقي أي استفسارات أو أسئلة، موضحا أنه وردت شكاوي كثيرة من تأخر الرد على اتصالات المواطنين فقررت الوزراة زيادة مقاعد خدمة العملاء من 30 مقعدا إلى 300 مقعد وزيادة الخطوط.

ووجه الشكر للفرق والأطقم الطبية مؤكدا أنهم خط المواجهة الأول لأنهم معرضون للخطر، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على صرف مكافأة استثانية تحفيزية للفريق الطبي على مجهودهم، كما أثنت القيادة السياسية على الكوادر الطبية وأسرهم لوجودهم في المستشفيات وتأدية الخدمة.

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أجرت اجتماعا مع وكلاء الوزارة عبر الفيديو كونفرانس لمعرفة احتياجات المحافظات من المستلزمات الوقائية لحماية الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيي معامل ومسعفين.