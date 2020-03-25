رئيس "الشيخ زايد" يتفقد سير العمل في "JANNA 1" والممشى السياحي

أجرى المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعي "1 JANNA" للإسكان الفاخر والممشى السياحي بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختلفة ومسؤولو المشروعين.

وتفقد فهمي ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع "JANNA 1" بمنطقة المحور المركزي، وتشمل "الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة" إلى جانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذي يضم 912 وحدة سكنية "38 عمارة"، وجرى الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات أبريل المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع "الممشى السياحي" بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و5، مشيرا إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث يضم 4 مولات ومبنى مطاعم و8 أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت.

وقال فهي إنه أصدر تكليفاتٍ للمسؤولين عن المشروعين بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي جارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التواصل المباشر والمستمر؛ لإزالة أي عقبات تواجه المشروعات المختلفة.