رئيس وحدة مكافحة العدوى تكشف أخطاء شائعة تسبب الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة بدوي، رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إنه يجب على الجميع، الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تمنع عدوى فيروس كورونا، وهي غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وتجنب العطس والسعال في اليدين، واستخدام المناديل الورقية بدلا من ذلك، وإلقاءها في القمامة، ثم غسل اليدين، لافتة إلى أن الجلوس في المنزل خاصة لكبار السن، لتجنب الاختلاط في أماكن مزدحمة، ما يشكل فرصة لنقل العدوى.

وأضافت خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس"، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن كبار السن عرضة بشكل أكبر للإصابة، نظرا لانخفاض مناعتهم، كما يفضل تجنب الاجتماعات العائلية، "كل حالة كورونا ممكن تعدي 3 أشخاص، والجلوس في البيت بيحمينا وبيحمي غيرنا".

ونصحت "بدوي" المواطنين، بعدم الإصراف في ارتداء الملابس الواقية، "اللي عنده أعراض بس هو اللي بيلبس القناع، واللي مش عنده أعراض مش محتاج يلبسه، لكن يخلي باله من أخذ مسافة بينه وبين الأشخاص المحيطين"، كما يجب عدم الاحتفاظ بالأكياس بعد شراء منتجات، ويجرى غسل الخضراوات بالماء والخل، لافتة إلى أن الأكياس قد تكون محملة بأمراض أو بكتيريا، كما يجب وضع الحذاء على منشفة بها بعض قطرات الكلور، وتركها خارج المنزل لقتل الجراثيم الملتصقة أسفل الحذاء.