تركيا تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، إن، 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فارقوا الحياة خلال 24 ساعة، فيما تم تسجيل 561 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وأضاف قوجة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع إلى 59 وعدد الإصابات إلى 2433 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية

وكانت تركيا فرضت حظر تجوال جزئي على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، في إطار إجراءات مكافحة الفيروس، كما أوقفت الخطوط الجوية التركية الأحد، كل الرحلات الدولية، مبقية فقط على خمس وجهات.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، إن الشركة ستوقف كل رحلاتها الدولية اعتبارا من 27 مارس الجاري ما عدا تلك المتجهة إلى هونج كونج وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن، في ظل تفشي الفيروس.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، في مقابلة بثها تلفزيون "سي إن إن ترك"، أنه تقرر منع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء العالم تجاوز 307 آلاف مصاب، فيما توفي حتى الآن 13048 شخصا.