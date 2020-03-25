وزير النقل يناشد المواطنين بالخروج من عملهم على مراحل من 3 لـ5 مساء

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل على مشاهد تكدس المواطنين بمترو الأنفاق، اليوم، قبل تطبيق قرار حظر التجوال، مناشدا المواطنين بالتحرك قبل مواعيد الحظر بوقت كاف، "منذ الغد لو سمحتتوا امشوا على مراحل من 3 لـ5".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة ستزيد عدد القطارات في المترو في الفترة من 3 لـ5، بالإضافة لتقليل زمن التقاطر لـ دقيقة ونص ودقيتين كحد أقصى.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.