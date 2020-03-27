سبيس تون.. 20 عاما على تأسيس ثالث فضائية عربية للرسوم المتحركة

انطلقت في مثل هذا اليوم 27 مارس قناة سبيس تون، قبل عشرين عاما، في عام 2000، وهي قناة تليفزيونية عربية مفتوحة، متخصصة في أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة والأنمي الياباني والفقرات الخاصة بالأطفال والمراهقين، وتُعتبر قناة سبيس تون ثالث قناة مُتخصصة في الرسوم المتحركة في الوطن العربي.

تعرض القناة أهم المسلسلات الكَرتونية العالمية كما تعرض عدداً من الأغاني والأناشيد والفقرات القصيرة ذات الطابع الفكاهي والتثقيفي والديني.

بدأ بَث القناة في مارس عام 2000 بفقرة أطفال ضمنتلفزيون البحرين الحكومي وانطلقت كقناة مستقلة في2002، ولها مقران، الأول في دمشق والثاني افتتح في 2004 في دبي، وتمتلك سبيس تون مجموعة من المستثمرين السوريين وتتضمن مجموعة من الشركات المختصة بالطفل والإنتاج والدوبلاج والنشر.

وقالت تقارير إنه قد ارتبطت قناةُ سبيستون ارتباطاً وَثيقاً بمركز الزهرة، حيث أصبحت الواجهة الأولى لعُرض المسلسلات والأفلام والبرامج التي يقوم المركز بدبلجتها وإخراجها وذلك مُنذ تأسيسها عام 2000، ولِتكون هي المنبر الأساسي للمركز بعد أن كانت تلك البرامج تُعرض على القنوات العربية الحكومية في الفترة ما بين عام 1985 حين تأسس مركز الزهرة وما بين عام 2000.

كما ارتبطت أيضاً ببعض برامج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي مثل دمتم سالمين ومدينة المعلومات وبعض مسلسلات الكرتون التي قامت المؤسسة بدبلجتها والتي كانت تُعرض في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين مثل عدنان ولينا وغيرهم.

تتبع القناة مجموعة سبيستون الإعلامية تحت ظل شركة جلوبال نيو ايج ميديا، وتُعتبر إحدى أبرز العلامات التجارية الإعلامية الموجهة للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب التقارير "تهدف القناة إلى إسعاد الطفل في العالم العربي وترسيخ القيم النبيلة والخِصال الحميدة، علاوةً على ما سبق، فإن القناة قد اهتمت وبشكلٍ ملحوظ بالصفات والقيم الدينية للمجتمع العربي وقد بدا ذلك جلياً في الفقرات التعليمية والفواصل التي تبرز معالم بعض الفروض والفضائل مثل الصوم والحج".

وتقوم فكرة القناة على التبحر في الفضاء والتنقل بين الكواكب العشر التي خصصتها القناة لعرض مُسلسلاتها، إذ أن كُل كوكب من هذه الكواكب العشر يُمثل نمطاً ونوعاً معيناً من الرسوم المتحركة.

أما الكواكب فهي أكشن وكوميديا وزمردة ومغامرات ورياضة وبون بون وأبجد وعلوم وأفلام وتاريخ مع الذكر بأن الكوكب الأخير قد تمت إزالته حالياً.