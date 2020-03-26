مصادر توضح: الحظر يومي الجمعة والسبت من 7 مساء لـ6 صباحا

أوضحت مصادر لـ"الوطن"، أنّ الوقت الخاص بحظر حركة المواطنين يومي الجمعة والسبت، كما تم الإعلان عنه مسبقًا، وهو من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، وأن الإغلاق التام للمحلات فقط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة، منذ أمس الأربعاء، بداية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي له، وذلك لمدة أسبوعين.

وشمل القرار حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى 6 صباحاً، إضافة إلى الإغلاق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا لكافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.