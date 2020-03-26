غدا.. غلق المحال والمولات على مدار الـ24 ساعة.. و"الحظر" 7 مساء

تبدأ الجهات المسؤولة في الدولة، غداً الجمعة، متابعة تنفيذ المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، والمتعلقة بغلق عدداً من المنشآت يومي الجمعة والسبت على مدار الـ24 ساعة.

وحسب قرار رئيس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 12 مكرر ب في 24 مارس الجاري؛ فإن القرار يسري على كافة المحال التجارية، والحرفية، بما فيها محال بيع السلع، وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات".

ولا يسري قرار الغلق على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وعن موعد "الحظر" يومي الجمعة والسبت؛ فإن المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، حددت حظر انتقال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي.

ومن المقرر أن تتوقف أيضاً جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة ، من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

يذكر أن تلك القرارات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.