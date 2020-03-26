ضبط 49 مخالفة تموينية في مخابز البلدية والأسواق بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين والأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة اعلى الأسواق ومنافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

كما وجه بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 49 مخالفة، منها 31 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات –قضايا أخري متنوعة) و 18 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات دون تاريخ صلاحية – منتجات مجهولة المصدر – محلات تجارية دون شهادات صحية) .