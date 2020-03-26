هيكل: الإعلام على قدر المسؤولية.. يتفاعل مع الأخبار بشكل غير مسبوق

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلام ودوره في الاجتماع الأخير له يوم الأحد الماضي، تحدث بشكل لم يتحدث به عن الإعلام خلال السنوات الخمسة السابقة: "الإعلام كان على قدر المسؤولية، وتفاعل على طول مع المعلومات الموجودة".

وأكد "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن منهج الحكومة خلال الأسابيع الماضية، الذي ظهر في عدة أزمات، هو ضرورة مبادرة الحكومة، وإعلان المعلومات والإجراءات المتبعة في أعقاب ذلك.

وأضاف: "أزمة السيول لما خرجنا من مجلس الوزراء، كان فيه قرار سابق قبلها بأيام بتعطل المدارس يوم الخميس، واتفقنا على عقد مؤتمر صحفي مذاع على الهواء وشرحنا فيه الموقف على خرائط الجو، واتفقت فيها وزارة الري مع وزارة الطيران ووزير التنمية المحلية والإسكان، ووجهنا دعوة للمواطنين بأن يرجي البقاء في المنازل تماما حتى لا تحدث عطله في الشوارع، والمواطنين خدوا الموضوع بهزار لحد ما شافوا أن الموضوع جد والتزموا".

لافتا إلى أن الحكومة وضعت في اعتبارها منهج جديد وهو إشراك المواطن في كل تصرفات الحكومة: "الأزمة التانية اللي بنعمل فيها ده هو فيروس كورونا"

وأكد أن هناك عدد من وسائل الإعلام المعادية لم ترغب في تطبيق ذلك: "كانوا بيلعبوا على حته البعد اللي بين الشعب والحكومة لفترات طويلة، وبنحاول نقفل هذا الموضوع علشان ده الطبيعي أن يكون فيه اتصال بين الشعب والحكومة وتواصل"، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا الراهنة يقبع الدور الأكبر على المواطنين أنفسهم: "الحكومة اتخذت كل الإجرائات الممكنه في هذا الأمر والحقيقة جايبة تأثير قوى جدا مع المواطنين، والناس بدأت تستجيب".