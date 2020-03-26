الجيش اليمني يعلن تحقيق انتصارات كبيرة ضد الحوثيين في كل الجبهات

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن قواته تحقق انتصارات كبيرة وتقدمات في مختلف جبهات القتال، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة مأرب، اليوم، إلى أن الجيش يمتلك زمام المبادرة والمباغتة في إطار معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وأشاد مجلي بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في دعم وإسناد اليمن في معركة استعادة الدولة والقضاء على الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح المتحدث اليمني، أن الميليشيات تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، تحت ضربات قوات الشرعية والتحالف في جبهة صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، إضافة إلى جبهة خب والشعف بالجوف شمال شرق اليمن.

من جانبه، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مساعي ميليشيا الحوثي إلى الالتفاف على الضغوط الدولية بالإفراج عن قيادات الطائفة البهائية والإبقاء على عائلاتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنهوبة.

وأوضح الأرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ميليشيا الحوثي تتجه لإطلاق أربعة من قيادات الطائفة البهائية والإبقاء على عائلاتهم في معتقلاتها بهدف الضغط عليهم ومنعهم من الحديث عن ظروف اعتقالهم وما تعرضوا له من ابتزاز وتعذيب نفسي وجسدي على يد الميليشيا، وذلك في التفاف صريح على تعهداتها بإطلاق كل المختطفين.

وأشار الوزير اليمني، إلى أن هذه الجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الأقليات الدينية والمذهبية ومنها الطائفة البهائية من قتل واختطاف وتعذيب وتهجير هي نفس المنهج والسلوك للجماعات الإرهابية الأخرى ولا تقل عنها بشاعة.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على الميليشيا الحوثية لإطلاق جميع المختطفين من الطائفة البهائية دون تمييز أو قيد أو شروط وإعادة ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة باعتبارهم مدنيين وليسوا أسرى حرب، واعتبار اعتقالهم جريمة مخالفة للمبادئ الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.