"مش هتنزل أبدا".. سعاد أحمد "أم حيدة" أشهر نجمات شارع عمادالدين

"حنفي"، كلمة قالتها الست تفيدة، للمعلم حنفي، الذي دائما مايخبرها أن "كلمته لا ممكن تنزل الأرض أبدا"، وباعتبارها امرأة قوية لا تقبل ذلك تمسك بملابسه وتعنفه "حنفي"، لينصاع الزوج "خلاص هتنزل المرة دي"، من أكثر المشاهد الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، من خلال أحداث فيلم "ابن حميدو"، ويعد هذا المشهد أحد علامات الفنانة سعاد أحمد أو "أم حميدة" بالفيلم الذي شارك في بطولته إسماعيل ياسين وأحمد رمزي وهند رستم.

الفنانة سعاد أحمد، ولدت في مثل هذا اليوم 28 مارس من عام 1907، وكانت تعد أحد أشهر فنانات شارع عمادالدين بالقاهرة، وكانت تعمل "مونولوجست" وذاع صيتها بهذا الشارع، ولم تدخل عالم السينما إلا في عمر كبير، بعد أن اكتشفها المخرج توجو مزراحي في نهاية الثلاثينات، وقدمها في فيلم "العز بهدلة".

ما يزيد عن 70 عمل فني، قدمته الفنانة سعاد أحمد، واشتهرت بتقديم أدور الأم، والحماة، وجمعت في أدوارها مابين الطيبة والشر.

من أشهر أعمالها، فيلم "إسماعيل ياسين في متحف الشمع"، و "صاحبة العصمة"، و"القلب له أحكام"، و "الأفوكاتو مديحة"، و"المؤامرة"، و"لهاليبو".

ورحلت الفنانة سعاد أحمد، عن عالمنا يوم 2 أغسطس من عام 1962.