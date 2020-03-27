رغم التحذير من التجمعات.. سكندريون يتنزهون على الكورنيش

رغم قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، تجمع العشرات من أهالي الإسكندرية، على أسوار الكورنيش للتنزه بداية من منطقة بحري وصولا إلى منطقة الأزاريطة والشاطبي، اليوم الجمعة، دون الالتزام بمسافة بين كل مواطن وآخر، فيما طالبهم رجال الأمن بالابتعاد والسير بالطريق المقابل.

فيما أغلقت المحال التجارية والمطاعم والكافيهات أبوابها، إلا أن المواطنين جلسوا على أسوار الكورنيش للتنزه.

ورصدت "الوطن"، تواجد المواطنين الذين مارسوا رياضة الجري، بينما التقط بعضهم الصور التذكارية، دون الاكتراث بتحذيرات أهالي المدينة من التنزه، حيث تواجد عدد من الأطفال على سور الكورنيش، بينما حرص البعض على ممارسة هواية الصيد.

فيما جرى تكثيف الدوريات الأمنية، على طريق الكورنيش حيث طالبت المواطنين بالسير على الشارع المقابل لسور الكورنيش منعا للاختلاط.