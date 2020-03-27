الأوقاف تعاقب أستاذا بالأزهر أقام خطبة الجمعة بقليوب

الأوقاف تعاقب "أستاذ أزهري" أقام خطبة الجمعة بقليوب الوزارة: المذكور ضرب بتعليمات الأزهر ودار الإفتاء عرض الحائط قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب، مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، ومخاطبة رئيس جامعة الأزهر بشأنه، لإقامته خطبة الجمعة بأحد شوارع القليوبية بالمخالفة للتعليمات.

وقالت الأوقاف في بيان لها: بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية بشأن قيام الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة للمذكور، ومخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن قيام المذكور بجمع الناس في الشارع، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م .