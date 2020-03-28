حظك اليوم السبت 28-3-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور هو المولود في الفترة ما بين العشرين من شهر إبريل إلى العشرين من مارس، ويتميز بقدرة كبيرة على مواجهة المصاعب والمشكلات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المشتري يمدك بالحماس والحيوية، اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع فينوس في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.