عودة 300 عالق مصري من الكويت.. والحجر الصحي بالمطار يوقع الكشف عليهم

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، طائرة إجلاء المصريين العالقين بدولة الكويت، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت، والجهات المعنية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلة، القادمة من دولة الكويت، وصل على متنها نحو 300 عالق مصري، على رحلة الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران رقم 611، من طراز بوينج 777.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنه فور وصول الطائرة إلى مطار القاهرة، وقع أطباء الحجر الصحي بالمطار الكشف الطبي على الركاب، لقياس درجة حرارتهم، وأخذ عينة دم لتحليلها، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم متابعتهم لمدة 14 يوما، ومراجعتهم حال إصابة أحدهم.

ونصح مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، العائدين بعزل أنفسهم بالمنزل خلال هذه المدة، للتأكد من خلوهم من أي إصابة، حرصا على أسرهم ولسلامتهم الشخصية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بالشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، لـ"الوطن"، أنه من المتوقع، أيضا، أن تصل رحلة أخرى قادمة من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لإعادة مصريين عالقين هناك.

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، كشفت لـ"الوطن"، أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ستسير 4 رحلات لعودة المصريين الراغبين في العودة من الكويت، بواقع رحلة واحدة يوميا على أن تنتهي يوم 30 مارس الجاري.