تشميع 3 محلات بالغربية لمخالفة قرار الغلق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا.

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد الميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات، لم يتم رصد أي مخالفات لقرار الحظر، حيث أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها ما عدا المحال التي تم استثنائها من قرار الحظر.

وتفقد المحافظ عدد من قرى كفر الزيات من بينها قرية الدلجمون، حيث فاجأ المحافظ 3 محال تجارية ينطبق عليها قرار الحظر (معرض لبيع المراتب، محل لبيع الهواتف المحمولة ومكتب نقل سيارات) وكانت تفتح أبوابها للجمهور فأمر المحافظ بغلقها وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها.

كما تفقد المحافظ قرية شبرا النملة والتي لم يرصد بها أي مخالفات، وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

وأشاد بالتزام أصحاب المنشآت التجارية في مدينة كفر الزيات حيث لم يرصد خلال جولته فيها أي انتهاك لقرار الحظر.